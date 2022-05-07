الامارات | "الإمارات اليوم" تفوز بجائز القرية العالمية لأفضل مقال منشور في جريدة عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات اليوم" تفوز بجائز القرية العالمية لأفضل مقال منشور في جريدة عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت صحيفة " الإمارات اليوم" بجائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة العربية" ضمن جوائز القرية العالمية للإعلام، للموسم 26، خلال حفل أقامته القرية أمس للاحتفاء بشركائها للموسم الـ26، من الإعلاميين والشركات العاملة، وقطاع السفر والإعلاميين المتميزين العاملين في المؤسسات الإعلامية بالدولة.

وتعد القرية أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وجرت فعاليات الحفل في مجلس العالم أمس، حيث تمَّ توزيع الجوائز تقديراً لأهم الإنجازات عبر فئات متعددة، وتقديراً لمساهمات الشركاء القيّمة في نجاح المواسم المتعاقبة للقرية العالمية.

وساهمت آلاف الجهات، من كافة أنحاء العالم، في نجاح مواسم للقرية العالمية وتقديم أروع التجارب لذكريات لا تنسى للملايين من الضيوف في قلب الروائع، كما يساهم الشركاء في قطاع السفر في دعم جهود القرية العالمية لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة. ويؤدي الإعلاميون والوسائل الإعلامية دوراً استثنائياً في تسليط الضوء على العروض والفعّاليات التي توفّرها القرية العالمية وشركائها، مع التركيز على الإنجازات المميزة التي تساهم في منح الضيوف تجارب مميزة موسماً تلو الآخر.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي "تأتي جوائز اليوم تقديراً للجهود المثمرة والهادفة التي بذلها شركاؤنا للمساهمة في نجاح الموسم 26، واحتفاء بإنجازاتهم المتميزة وقدراتهم المتفوقة في مجالات تخصصهم حيث يعتبر الجمع بين الأشخاص الاستثنائيين والأفكار الرائدة عاملاً أساسياً لنجاحنا المستمر، ولكل فائز من الفائزين معاييره الخاصة التي اعتمدها في مجالات التميّز والابتكار والإبداع. ولقد أضفنا هذا العام عدداً من الجوائز التي تركِّز على بعض القيم التي نعتز بها، كما أننا نفتخر كجهة منظّمة بتقديم الدعم المستمر لرواد الأعمال، ولهذا السبب قمنا بإعلان جائزة جديدة تقديراً لجهود الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستمرار".

وأكد أن القرية العالمية تحرص دوماً على تعزيز دورنا كمركزٍ للابتكار للمحافظة على دورها الرائد في قطاع الترفيه في المنطقة، ومواصلة تقديم التجارب الفريدة التي يتوقعها الضيوف.

وأثنت القرية العالمية على جهود الإعلاميين الذين لعبوا دوراً بارزاً في تسليط الضوء على القصص الملهمة والتجارب المميزة التي قدمتها الوجهة للضيوف على امتداد الموسم، وحصلت شيرين فاروق من البيان على جائزة "أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية"، وفاز وجيه السباعي من صحيفة الإمارات اليوم بجائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة العربية"، وعلى صعيد مماثل نال آرون راغافان من جريدة آسيا نت نيوز على جائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة الإنجليزية"، أما سيد أياز من جريدة خليج تايمز، فنال لقب" أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية".

وفاز شينوج شمس الدين من قناة ميديا وان بجائزة "أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وحاز مصطفى عبد العظيم من جريدة الإتحاد، على لقب "التميز الإعلامي"، بينما فاز سمير السعدي من جريدة الوحدة بجائزة "الإبداع الإعلامي". وفي وقت فاز المصور كريستوفر وايت أوك من جريدة ذا ناشيونال، بجائزة "أفضل صورة فوتوغرافية"، احتفت القرية العالمية بشهاب عبد الكريم من Gulf Madhyamam عبر منحه جائزة "أفضل تغطية إعلامية - بلغات أخرى". وحصل الكاتب الصحفي محمد عبد المقصود من موقع "العين" الإخبارية على جائزة "لجنة التحكيم لأفضل مقال"، كما فازت مها عادل من الخليج بجائزة "الالتزام الإعلامي".

وتوجهت القرية العالمية وإدارتها بالشكر والامتنان للشركاء الاستراتيجيين والجهات والهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة الداعمة والمشاركة التي لعبت دوراً مهماً في نجاح هذا الموسم.

وتختتم القرية العالمية موسمها الـ26 الذي انطلقت فعالياته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 اليوم، حيث شهد الافتتاح إقبالاً استثنائياً من قبل الضيوف في المنطقة وخارجها الذين استمتعوا بزيارة وجهاتهم المفضلة، بالإضافة إلى تسوق المنتجات الفريدة واكتشاف التجارب الترفيهية المميزة وتذوق المأكولات الشهيرة من جميع أنحاء العالم .

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي "تأتي جوائز اليوم تقديراً للجهود المثمرة والهادفة التي بذلها شركاؤنا للمساهمة في نجاح الموسم 26، واحتفاء بإنجازاتهم المتميزة وقدراتهم المتفوقة في مجالات تخصصهم حيث يعتبر الجمع بين الأشخاص الاستثنائيين والأفكار الرائدة عاملاً أساسياً لنجاحنا المستمر، ولكل فائز من الفائزين معاييره الخاصة التي اعتمدها في مجالات التميّز والابتكار والإبداع. ولقد أضفنا هذا العام عدداً من الجوائز التي تركِّز على بعض القيم التي نعتز بها، كما أننا نفتخر كجهة منظّمة بتقديم الدعم المستمر لرواد الأعمال، ولهذا السبب قمنا بإعلان جائزة جديدة تقديراً لجهود الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستمرار".

وأكد أن القرية العالمية تحرص دوماً على تعزيز دورنا كمركزٍ للابتكار للمحافظة على دورها الرائد في قطاع الترفيه في المنطقة، ومواصلة تقديم التجارب الفريدة التي يتوقعها الضيوف.

وأثنت القرية العالمية على جهود الإعلاميين الذين لعبوا دوراً بارزاً في تسليط الضوء على القصص الملهمة والتجارب المميزة التي قدمتها الوجهة للضيوف على امتداد الموسم، وحصلت شيرين فاروق من البيان على جائزة "أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية"، وفاز وجيه السباعي من صحيفة الإمارات اليوم بجائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة العربية"، وعلى صعيد مماثل نال آرون راغافان من جريدة آسيا نت نيوز على جائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة الإنجليزية"، أما سيد أياز من جريدة خليج تايمز، فنال لقب" أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية".

وفاز شينوج شمس الدين من قناة ميديا وان بجائزة "أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وحاز مصطفى عبد العظيم من جريدة الإتحاد، على لقب "التميز الإعلامي"، بينما فاز سمير السعدي من جريدة الوحدة بجائزة "الإبداع الإعلامي". وفي وقت فاز المصور كريستوفر وايت أوك من جريدة ذا ناشيونال، بجائزة "أفضل صورة فوتوغرافية"، احتفت القرية العالمية بشهاب عبد الكريم من Gulf Madhyamam عبر منحه جائزة "أفضل تغطية إعلامية - بلغات أخرى". وحصل محمد عبد المقصود من موقع AlAin.com على جائزة "لجنة التحكيم لأفضل مقال"، كما فازت مها عادل من الخليج بجائزة "الالتزام الإعلامي".

وتوجهت القرية العالمية وإدارتها بالشكر والامتنان للشركاء الاستراتيجيين والجهات والهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة الداعمة والمشاركة التي لعبت دوراً مهماً في نجاح هذا الموسم.

وتختتم القرية العالمية موسمها الـ26 الذي انطلقت فعالياته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 اليوم، حيث شهد الافتتاح إقبالاً استثنائياً من قبل الضيوف في المنطقة وخارجها الذين استمتعوا بزيارة وجهاتهم المفضلة، بالإضافة إلى تسوق المنتجات الفريدة واكتشاف التجارب الترفيهية المميزة وتذوق المأكولات الشهيرة من جميع أنحاء العالم .

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