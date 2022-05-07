الامارات | "الداخلية" تحذر مستخدمي "السكوتر" من مخالفة اللوائح التنظيمية على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تحذر مستخدمي "السكوتر" من مخالفة اللوائح التنظيمية على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادى حملتها المرورية الموحدة الثانية على مستوى الدولة تحت شعار "السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر الكهربائي "، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال ضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات والحملات المرورية التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري 2022، حيث تستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات.

وتدعو الحملة إلى استخدام الدراجات الكهربائية " السكوتر" في المسارات المخصصة لممارستها مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة (الفسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، نحرص في حملاتنا على تعزيز التوعية لكافة مستخدمي الطريق ، ومن بينهم هذه الفئة من مستخدمي الدراجات الكهربائية ، وحرصاً على سلامتهم وسلامة الأشخاص فأننا نوجه رسائل توعوية من خلال الحملة إلى جانب العمل الميداني من قبل أفراد الدوريات الشرطية في تقيد مستخدمي هذه الدراجات بالتعليمات والقوانين المرورية واحترام الطريق ومستخدميه.

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