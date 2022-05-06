الامارات | 7 خطوات لمعادلة شهادة التعليم العالي من خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لمعادلة شهادة التعليم العالي من خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم سبع خطوات لإتمام خدمة معادلة شهادة التعليم العالي، وذلك للحاصلين على مؤهلات جامعية من خارج الدولة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الخدمة تتيح للمتعامل الحصول على معادلة للمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، مقارنةً بالسلم التعليمي في الدولة بعد التأكد من صحة هذه المؤهلات واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالميا.

وتبدأ خطوات إتمام معادلة الشهادة بالضغط على زر "ابدأ الخدمة"، ثم تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، وبعدها تعبئة البيانات وارفاق المستندات المطلوب، ثم التحقق من ارفاق كافة المستندات المطلوبة من قبل إدارة المعادلات، والتواصل مع المتعامل في حال وجود أي نواقص لاستكمال الطلب، وفي حال استكمال الطلب يتم دفع الرسوم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، وأخيراً دراسة واتخاذ قرار بشأن المعاملة (معادلة/اعتذار) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب الخاص بكم

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه تتطلب بعض الحالات إحالة الطلب إلى اللجنة للدراسة واتخاذ القرار، ويتم إغلاق الطلب الخاص بكم بعد 7 ايام في حال عدم توفير المستندات المطلوبة وذلك بعد تواصل اخصائي معادلة الشهادات. سيتم التواصل معكم 3 مرات كحد اقصى لتوفير المطلوب قبل اغلاق الطلب.

وحددت الوزارة 20 نوعاً من الشهادات، لا تتم معادلتها، وهي التي لم تسوف بعض شروط نظام معادلة الشهادات، وذلك في الحالات التالية:

تتم الدراسة داخل دولة الإمارات في جهة غير مرخص لها بالعمل في مجال التعليم العالي.

تتم الدراسة في مؤسسة غير معترف بها لدى وزارة التربية بدولة الإمارات العربية المتحدة

تتم الدراسة في المؤسسة غير معترف بها لدى جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة.

الطالب لم يستوف المدة المطلوبة للانتظام (المذكورة ضمن الشروط أعلاه) بالحضور في بلد الدراسة.

الطالب لم يحصل على مؤهل البكالوريوس حيث يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للإطار الوطني للمؤهلات.

الطالب لم يحصل على شهادة الثانوية العامة حيث يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للإطار الوطني للمؤهلات.

لعدم اعتماد المؤهل السابق للدرجة المراد معادلتها.

كون الدراسة تمت بأحد الأساليب الغير تقليدية والغير معتمدة لدى الوزارة (التعليم المفتوح/ التعلم عن بعد/ الانتساب).

عدم حصول الطالب على شهادة ترخيص امتحان البورد في الفلبين.

مدة دراسة أقل من المدة المتعارف عليها للحصول على مؤهل البكالوريوس.

تتم الدراسة في مؤسسة غير مدرجة في القائمة المعتمدة لدى الوزارة للتعلم عن بعد (التعليم الإلكتروني التفاعلي).

لتعذر الحصول على ما يفيد بصحة المؤهل.

المؤهل لا يدخل ضمن اختصاصات لجنة معادلة الشهادات.

تتم الدراسة في مؤسسة غير المؤسسة المانحة للشهادة.

يتم دراسة برنامج الدراسي غير معتمد من قبل منظمات الاعتماد المتخصصة / المهنية في بلد الدراسة.

نسبة الساعات التي تمت دراستها بأسلوب غير تقليدي (تعلم إلكتروني) تجاوز النسبة المسموح بها لدى الوزارة.

نسبة الساعات التي تم تحويلها من مؤسسة أخرى تجاوز النسبة المسموح بها لدى الوزارة.

الكلية التي تمت الدراسة بها غير معتمدة لدى الوزارة.

لتعذر الحصول على ما يفيد باعتماد المؤسسة الصادر عنها المؤهل لدى جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة.

الشهادة التي تخالف أي من شروط معادلة الشهادات.

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