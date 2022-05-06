الامارات | القائد العام لشرطة دبي يحقق أمنية طالب من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام لشرطة دبي يحقق أمنية طالب من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري لأمنية الطالب خالد عبدالرحمن العمري (15 سنة) من أصحاب الهمم بلقائه، واستقبله في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بعد أن أبدى الطالب رغبته في اللقاء وإجراء حديث ودي معه.

ورحب الفريق عبدالله المري بالطالب، مؤكداً أن أبواب القيادة العامة لشرطة دبي مفتوحة دائماً لفئات المجتمع كافة، في إطار حرصها على إسعاد أفراد، ورد على جميع استفسارات العمري خصوصاً في مجالات العمل الشرطي، إذ أكد الأخير شغفه بشرطة دبي ورغبته في التعرف عن قرب على إداراتها ومراكزها،

وتجول الطالب بإحدى الدوريات الفارهة في محيط القيادة العامة لشرطة دبي، وتسلم هدية تذكارية من القائد العام لشرطة دبي والتقط بصحبته الصور التذكارية، معبراً عن سعادته البالغة للمبادرة، التي كانت بمثابة فرصة رائعة للتعرف عن قرب على الفريق عبدالله خليفة المري والاطلاع على هواياته وأهدافه المستقبلية، ووجد تشجيعاً كبيراً وحصل على نصائح مفيدة ليطبقها في حياته.

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