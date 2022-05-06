الامارات | «معاً» تخصص الدورة السادسة من حاضنتها لتحديات الثقافة المالية والتعليم

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تخصص الدورة السادسة من حاضنتها لتحديات الثقافة المالية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، موضوع «ريادة الأعمال للمجتمع»، كتحدٍّ لرواد الأعمال الاجتماعيين، في الدورة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الاجتماعية في الثقافة المالية والتعليم، مشيرة إلى أن الحاضنة بدأت في تلقي طلبات رواد الأعمال الاجتماعيين، الذين يعملون على تطوير حلول مستدامة في رفع مستويات الثقافة المالية، وتقنيات التعليم، وكذلك أحدث التقنيات الاجتماعية.

وتفصيلاً، حددت الهيئة الثامن من مايو الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات، وإرسال تفاصيل المشروع الاجتماعي وفريق العمل، فيما سيقوم فريق عمل حاضنة «معاً» الاجتماعية بمراجعة وتقييم جميع الطلبات المقدمة، حسب معايير الترشح المعتمدة، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وإجراء مقابلات افتراضية مع أصحاب أكثر المشاريع تميزاً وابتكاراً، في الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، وبعدها ستتم دعوة الشركات المؤهلة لعرض مشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة، مشيرة إلى أن اختيار الفرق الفائزة للانضمام إلى الدورة الجديدة من الحاضنة الاجتماعية، وإبلاغ كل الفرق بالنتائج، سيكون في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر 2022.

وأكدت الهيئة، أن الفرق الفائزة ستنضم إلى برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية، حيث تشارك في جلسات تعليمية مكثفة لمساعدتها على تطوير الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى شركات ناشئة، مشيرة إلى أن التقديم مفتوح لجميع الجنسيات، وأن التأهل للحصول على منحة «معاً»، يتطلب امتلاك السجل القانوني في أبوظبي، وخلق تأثير اجتماعي لمجتمع إمارة أبوظبي، أو مجموعات مستهدفة محددة.

وحددت الهيئة سبعة شروط لتقديم الطلبات في الحاضنة، شملت ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن تكون الشركات الناشئة في مراحل التأسيس الأولى مرحلة (التحقق من توافق المنتج/ السوق)، والتحقق من أن فريق العمل كامل الأهلية، وضمان فعالية نموذج العمل، وأن يكون المشترك مقيماً في أبوظبي أو يرغب في خلق أثر إيجابي فيها، وامتلاك فريق عمل ملتزم، مع امتلاك القدرة على توفير الموارد للبرنامج (2 من الأعضاء أو أكثر)، فيما اشترطت على الشركات أن تكون تحصد إيرادات، أو أجرت على الأقل تجربة واحدة في السوق، أو أن يكون لديها سجل كبير من الشراكات أو المستخدمين.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقدم للفرق الفائزة والمشاركة، ورش عمل عملية يتم تصميمها وتوجيهها لدعم الفرق في توسيع نطاق عملها، والتحقق من تركيزها على الأثر الاجتماعي الإيجابي، والإرشاد والتدريب عبر التعلم من أفضل المدربين والموجهين وقادة ريادة الأعمال وخبراء الصناعة في جميع أنحاء العالم، وبناء شبكة من العلاقات، وإيصال الفائزين بشبكة عالمية من الشركاء في القطاعين الخاص والحكومي، لتجريب تقنيتك واستكشاف أشكال أخرى من الصفقات والشراكات، وتقدم لك فرصة التواصل مع مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والعالميين والجهات المانحة، بالإضافة إلى توفير المساحات المكتبية لمدة عام من خلال «معاً».

ولفتت إلى أن الفرق الفائزة التي تم اختيار مشروعها ستتمكن من التقدم بطلب الحصول على منحة تصل إلى 200 ألف درهم، سيتم صرفها بناءً على قائمة محددة من الإنجازات على مدار عام واحد، كما سيتاح الانضمام إلى StartAD منصة الابتكار وريادة الأعمال، التي تتخذ من جامعة نيويورك في أبوظبي مقراً لها، واحصل على مزايا الخريجين.

تشجيع الابتكار

أكدت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، أن حاضنة «معاً» الاجتماعية تم تصميمها لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في تطوير حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية، مشيرة إلى أن حاضنة معاً تستضيف ولمرتين في العام فرقاً واعدة، وتقدم لهم الدعم والموارد اللازمة من أجل تحقيق النمو والازدهار.

وأشارت إلى أنه سيتم تزويد الفرق الفائزة بالمشاركة في البرنامج بالمعارف والإرشاد والتدريب، وتوفير فرص لبناء العلاقات والتمويل، لافتة إلى أن الحاضنة تُعد فرصة مميزة لرواد الأعمال لتطوير أفكارهم المبتكرة وتنميتها لتصبح مؤسسات ومشاريع اجتماعية مستدامة.

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