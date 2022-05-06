الامارات | طقس مغبّر وسحب منخفضة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مغبّر وسحب منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

كما توقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية/ 15 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س.

وفي الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:21، والمد الثاني عند الساعة 03:39، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزرالثاني عند 21:14.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31، والمد الثاني عند الساعة 00:04، والجزر الأول عند الساعة 19:17، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

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