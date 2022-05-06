الامارات | 196 إصابة جديدة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 196 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 203 آلاف و718 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للكشف عن 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 899 ألفاً و637 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2302 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 301 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 883 ألفاً و461 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 1491 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24 مليوناً و744 ألفاً و646 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 250.19 جرعة لكل 100 شخص.

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