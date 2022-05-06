الامارات | 400 برنامج تدريبي جديد لموظفي الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 برنامج تدريبي جديد لموظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إطلاق ما يزيد على 400 برنامج تدريبي وشهادة تخصصية، موزعة على 20 عائلة وظيفية، خلال الفترة المقبلة، ضمن مبادرة مسارات المعرفة والتعلم على مستوى الحكومة الاتحادية، التي أطلقتها أخيراً بهدف تطوير موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمية مهاراتهم التخصصية.

ووفقاً للهيئة، تستهدف المبادرة في كل مرة عائلة وظيفية محددة، بالتعاون مع أفضل مزودي التدريب على مستوى العالم، على أن يمنح أكثر من 190 شهادة تخصصية، وأن يصل مجموع الساعات التدريبية إلى 10 آلاف ساعة، لافتة إلى أن البرامج التي تتيحها المبادرة تستخدم أحدث تقنيات التدريب المستخدمة عالمياً ومحلياً، وأفضل البرامج والدورات التدريبية التي يوفرها الشركاء ضمن 20 عائلة وظيفية معتمدة، منها - على سبيل المثال - عائلات تقنية المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المؤسسي، وخدمات الدعم، والمالية والمحاسبة، والصحة والسلامة، وإدارة البرامج والمشاريع.

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