الامارات | رائد فضاء إماراتي جديد سينطلق في ربيع العام المقبل إلى محطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن رائد فضاء إماراتي جديد سينطلق في ربيع العام المقبل إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، بأن رحلة رائد الفضاء الإماراتي الجديد، إلى محطة الفضاء الدولية، ستنطلق في ربيع عام 2023، وستكون هذه البعثة المهمة الثانية لوصول رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سجل هزاع المنصوري سبقاً بالدخول إليها على متن مركبة "سويوز إم أس 15"، وذلك في أواخر سبتمبر من العام 2019.

وفي ختام الرحلة التاريخية عاد المنصوري إلى الأرض بعد ثمانية أيام أجرى خلالها مجموعة من التجارب العلمية المكثفة.

ولفت المركز إلى أن المهمة الفضائية الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية، ستكون طويلة الأمد، حيث تمتد إلى 6 أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز وشركة "أكسيوم سبيس"، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

وسيتم اختيار رائدي الفضاء الأساسي والبديل، من بين رواد الفضاء الإماراتيين الأربعة، وهم هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، ونورا المطروشي، ومحمد الملا.

وكان المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، أفاد بأن رواد الفضاء الإماراتيون أصبحوا جاهزين تمامًا لأول مهمة طويلة الأمد بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة تحضيرًا لخوض مهمات طويلة الأمد في الفضاء، موضحاً أن التدريبات شملت مهمات السير في الفضاء، والعمل على أنظمة محطة الفضاء الدولية، وغيرها من المهمات.

وأكد أن المهمة ستجعل الإمارات أول دولة في المنطقة والدولة رقم 11 عالميًا التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وستعزز موقعها كلاعب عالمي في مجال مهمات الفضاء البشرية، وهي إثبات على أن مستقبلًا واعدًا من النمو ينتظر قطاع الفضاء في وطننا.

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