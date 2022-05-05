الامارات | تعرف إلى الطقس المتوقع غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الطقس المتوقع غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:21 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 10:22 و الجزرالثاني عند 21:14.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الاول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

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