الامارات | موظف يهدد زميلته لإجبارها على إعادة علاقاتهما العاطفية

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يهدد زميلته لإجبارها على إعادة علاقاتهما العاطفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقلب موظف شاب على زميلته في العمل "صديقته السابقة"، نتيجة خلاف حدث بينهما، وسبها بألفاظ مسيئة، وهددها بفضحها من خلال نشر صور خاصة لها على شبكات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وقام بإرسال هذه الصور إلى عائلتها وأصدقائها قاصداً المساس بشرفها لإجبارها على الرجوع له وإعادة العلاقة بينهما من جديد، فتمت إدانته بموجب حكم جزائي بات عن تهمة تهديد المجني عليها وسبها بما يخدش شرفها واعتبارها، ونشر صورها الخاصة وتهكير هاتفها والدخول لحسابها في الفيس بوك بدون تصريح، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المتهم "المدعى عليه" بأن يؤدي للمدعية "المجني عليها" مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تعمل في ذات الشركة التي يعمل بها المدعى عليها وبعد أن انتهت العلاقة العاطفية بينهما قام المدعى عليه بمضايقتها عن طريق إرسال رسائل عبر برنامج المحادثات واتس أب لها كما أخبرها بأنه قام بتهكير حسابها وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صور أحكام جزائية.

من جانبها أكدت المحكمة أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة تهديد المدعية بإسناد أمور تمس سمعتها وشرفها واعتبارها وبنشر صورها الخاصة على أفراد عائلتها وأصدقائها لتسوء سمعتها أمامهم لحملها على القيام بفعل وهو أن ترجع علاقتها به وذلك باستخدام تقنية المعلومات (هاتف نقال).

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المتهم أيضاً عن تهمة دخوله حساب المدعية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدون تصريح، كما أدين أيضاً عن تهمة سب المدعية بما يخدش شرفها واعتبارها بواسطة الهاتف النقال وقد تم تأييد حكم الإدانة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

ولفتت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه، هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

وعن عن التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن " كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، لافته إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه قام بسب وتهديد المدعية كما قام بالدخول لحسابها في الفيس بوك بدون تصريح وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرار معنوية لحقت بالمدعية تمثلت فيما أصابها في شعورها من حزن واكتئاب وخوف مما ترى معه المحكمة تعويض المدعية، فيما رفضت المحكمة طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية لخلو أوراق الدعوى مما يفيد وقوع أضرار مادية بالمدعية حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 ألاف درهم، والزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

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