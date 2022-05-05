الامارات | 117 مليون رحلة لركّاب «الأجرة والحافلات العامة» في أبوظبي خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مليون رحلة لركّاب «الأجرة والحافلات العامة» في أبوظبي خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 117.3 مليون رحلة في وسائل النقل العامة العام الماضي، بينها 64 مليون رحلة لمركبات الأجرة، و53.3 مليون رحلة للحافلات العامة، فيما استخدم 114 ألفاً و93 راكباً العبّارات البحرية، لافتاً إلى أن نظام «درب» للتعرفة المرورية، الذي أطلق العام الماضي، شهد تسجيل 792.4 حساباً للأفراد والمؤسسات.

وأفاد المركز بأنه يستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة باستمرارية الأعمال والامتثال للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية، وتطبيق أهداف برنامج استمرارية الأعمال في المركز، وتحديد مخاطر استمرارية الأعمال وتحليل الآثار المترتبة على أعمال ومنشآت وخدمات مركز النقل المتكامل، وضمان تطوير خطط التعافي واختبارها بشكل دوري لدعم استمرارية الخدمات، إضافة إلى الاستعداد لحالات الطوارئ، والاستجابة لها بكفاءة عالية، ودعم عمليات مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية حسب التوجيهات، وتوفير التدريبات المتخصصة والتوعية اللازمة للوظائف الحيوية والفرق المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة للوفاء بأدوارهم ومسؤولياتهم في حالات الطوارئ والأزمات ومهام استمرارية الأعمال، وأخيراً، ضمان استمرارية متابعة ومراجعة واختبار السياسات والإجراءات ومستوى نضج المركز في إدارة حالات الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال بشكل دوري لأغراض التحسين المستمر.وأعلن المركز تسجيل 117 مليوناً و300 ألف رحلة للركاب في وسائل النقل العامة، بينها 64 مليون راكب في مركبات الأجرة بأبوظبي، بزيادة 14% عن العام قبل الماضي، وذلك من خلال 6390 مركبة أجرة تابعة لثماني شركات مشغلة تعمل في هذا القطاع. وقد بلغ عدد المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة العاملة في الإمارة 4671 مركبة.

كما تم تسجيل 53.3 مليون رحلة في الحافلات العامة، بزيادة 27% عن العام قبل الماضي، فيما قام 114 ألفاً و93 راكباً باستخدام العبّارات البحرية، وتم تطوير أسطول الحافلات العامة في أبوظبي خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الحافلات 818 حافلة نقل عام، بينها 583 حافلة في مدينة أبوظبي، و165حافلة في مدينة العين، و70 حافلة في منطقة الظفرة، وجميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة.

وفيما يتعلق بخدمات نظام التعرفة المرورية «درب»، الذي أطلقه المركز في بداية عام 2021، فقد بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها فيه خلال العام نحو 1.8 مليون مركبة، ضمن 792 ألفاً و357 حساباً للأفراد والمؤسسات تم تسجيلها في النظام، مع إعفاء نحو 19 ألفاً و500 مركبة من رسوم التعرفة المرورية. وقد بلغ عدد الحركات المرورية عبر بوابات درب الإلكترونية خلال أوقات الذروة ثلاثة ملايين و449 ألفاً و523، وهو ما يمثل 22.5% من إجمالي عدد الحركات عبر البوابات البالغ 15 مليوناً و292 ألفاً و437 حركة. هذا وقد بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات «درب» 99% في عام 2021.

وأشار المركز إلى أن العام الماضي شهد تدشين 2868 موقفاً جديداً في مواقع مختلفة بأبوظبي، لافتاً إلى أن المركز أدخل العام الماضي تعديلات جديدة على آلية إصدار تصاريح مواقف المركبات الخاصة بزائري القطاعات ذات التصنيف «مناطق الفلل السكنية»، بما يجعل استخدام تلك المواقف أكثر سهولة وراحة وملاءمة لاحتياجات السكان وزائريهم.

مشروعات تطويرية

خلال 2022 أوضح مركز النقل المتكامل بأبوظبي أنه استمراراً لجهوده التطويرية، فقد حرص مع بداية العام الجاري على إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التطويرية، منها إطلاق المرحلة التجريبية الأولى من مركبة أجرة ذاتية القيادة، وإطلاق حملات اللجنة المشتركة للسلامة المرورية الاستراتيجية الصفرية القيادة أثناء الضباب، والالتزام بقواعد إشارة «قف»، إضافة إلى بدء تشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة، توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات، بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة، وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم من وإلى مراكز المدينة الرئيسة.

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