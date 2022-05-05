الامارات | 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و280 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و280 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 88 ألفاً و359 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 199 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرّة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 899 ألفاً و441 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة عند 2302 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة شفاء 280 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 883 ألفاً و160 حالة.

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