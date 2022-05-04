الامارات | 15درهم الحد الأدنى للتنقل ببطاقة" نول" و 4 طرق لتعبئتها

شكرا لقرائتكم خبر عن 15درهم الحد الأدنى للتنقل ببطاقة" نول" و 4 طرق لتعبئتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي المواصلات العامة بالتأكد من وجود رصيد كاف في بطاقة نول المستخدمة في دفع رسوم التنقل، لا سيما خلال زيارة عدد من الأماكن الترفيهية في دبي في أيام إجازة العيد، مشيرة الى أنه يجب ان لا يقل الرصيد عن 15 درهم لاستيفاء تعرفة الذهاب والعودة في أي رحلة.



ووفقا للهيئة فإن استخدام بطاقة نول يعد الطريقة الاسهل والاسرع لدفع تعرفة الرحلات بالمواصلات العامة وتعرفة دخول الحدائق العامة والمتاحف خلال عطلة العيد، مشيرة الى إمكانية التأكد من رصيد البطاقة عبر الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي https://bit.ly/3wm30do

ويمكن لمستخدمي المواصلات العامة تعبئة بطاقة نول عبر 4 طرق ذكية تتضمن الموقع الالكتروني للهيئة www.rta.ae والتطبيق الذكي RTA، ونول باي، وتطبيق Nol Pay وتطبيق سهيل.

وتعد بطاقة نول الفضية البطاقة الأمثل للمبتدئ في استخدام البطاقة في دفع تعرفة المواصلات العامة، وهي بطاقة ذكية يوجد بها محفظة إلكترونية ويمكن الحصول عليها بسهولة وبشكل فوري من أي مكتب بيع تذاكر مقابل 25 درهم فقط شاملة 19 درهم قيمة المحفظة الإلكترونية، كما يمكن تعبئتها برصيد يصل إلى 1000 درهم.

يذكر أنه يمكن استخدام البطاقة في التنقل في كل وسائل الموصلات العامة والتي منها ترام دبي الذي يصل بالركاب الى أبرز وجهات دبي الترفيهية مثل نخلة جميرا، ومنطقة أبراج شاطئ جميرا وعدد من شواطئ الإمارة، كما يتصل مع المترو عبر محطتي شوبا العقارية (R36) ومركز دبي للسلع المتعددة (R37).

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