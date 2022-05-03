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الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان تبادلا خلاله التهاني بعيد الفطر المبارك

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب سموه ودولة رئيس وزراء باكستان عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والرفعة وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الشعوب الإسلامية وشعوب العالم أجمع وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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