الامارات | محمد بن زايد: كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.. لا تشغلنا أعمالنا ومسؤولياتنا عن عائلاتنا وأطفالنا فهم مصدر الفرح ومنبع السعادة.. كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App