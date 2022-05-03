الامارات | حاكم أم القيوين يستقبل النائب العام للدولة والمهنئين بعيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يستقبل النائب العام للدولة والمهنئين بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، استقبال جموع المهنئين، الذين توافدوا على قصر سموه مساء اليوم، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، الذي دعا العلي القدير أن يعيدها وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ورجال الأعمال والتجار ومدراء البنوك والشركات العاملة بالدولة، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرأن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية وعدد من الشيوخ ومدير الديوان الأميري ناصر سعيد التلاي ومدير التشريفات بالديوان الأميري راشد محمد أحمد ومدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين سيف حميد سالم وعدد من المسؤولين.

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