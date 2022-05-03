الامارات | حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، عدداً من الشيوخ والمسؤولين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ والمسؤولين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

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