الامارات | حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في "الميتافيرس"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في "الميتافيرس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم عن إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس

وقال سموه عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نعلن اليوم إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس .. وذلك عبر تأسيس مقر كامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في "ذا ساند بوكس" العالم الافتراضي الأسرع نمواً .. نموذج جديد لإدارة وتوسيع أعمالنا الحكومية.

وأضاف في تغريدة لاحقة تواجد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في عالم الميتافيرس سيعمل على تقديم خدماتنا التنظيمية والرقابية لجمهور واسع عابر للحدود وبتقنيات مستقبلية موثوقة .. حكومة دبي ستكون دائماً جزءاً من المستقبل .. ومحركاً أساسياً لتقنياته الجديدة.

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