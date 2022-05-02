الامارات | محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، الذي يصادف اليوم. ودعا سموه في «تغريدة» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى المحبة والتسامح والسلام. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

«كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير.. كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً.. كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال».

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