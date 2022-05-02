الامارات | 1.25 مليار درهم لتطوير مهارات الكوادر المواطنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.25 مليار درهم لتطوير مهارات الكوادر المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأن برنامج «كفاءات» الذي أطلقه المجلس ضمن مبادرات وبرامج منصة «نافس» المعنية بتأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة من الشباب، يهدف إلى تطوير مهارات وخبرات المواهب الإماراتية من خلال منحهم برامج تدريبية وشهادات معترفاً بها دولياً في المجالات المستهدفة.

وأكد المجلس على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه تم رصد 1.25 مليار درهم استثمارات في تطوير المهارات المهنية التخصصية للكوادر المواطنة، موضحاً أن أبرز الفوائد التي ستعود على المواهب الإماراتية التي ستستفيد من برنامج كفاءات، تتمثل في تمكين الموظفين الجدد والحاليين في القطاع الخاص، من التقديم للحصول على شهادات معترف بها دولياً في إدارة الممتلكات والمحاسبة وإدارة الأعمال والمهارات التقنية.

ولفت إلى وجود ثلاثة شروط لاستفادة الشباب من الامتيازات التي يوفرها برنامج «كفاءات»، تشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون من حمَلة شهادة الثانوية العامة حداً أدنى، وأخيراً، استيفاء شروط برنامج الشهادة للراغبين في الحصول عليها.

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