الامارات | 240 إصابة جديدة بـ «كورونا» و392 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 240 إصابة جديدة بـ «كورونا» و392 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 231 ألفاً و652 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 898 ألفاً و811 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالإصابات، وبذلك يبقى عدد الوفيات المسجلة في الدولة عند 2302 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 392 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 882 ألفاً و223 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 5477 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 24 مليوناً و734 ألفاً و759 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 250.09 جرعات لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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