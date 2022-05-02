الامارات | إجراءان لتعويض موظفي «الخاص» عن العمل خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءان لتعويض موظفي «الخاص» عن العمل خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية جميع العمال والموظفين الذين يعملون لدى مؤسسات ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، في الحصول على إجازات رسمية بأجر كامل، في العطلات الرسمية التي تحددها الدولة، موضحة أنه إذا ما استدعت ظروف العمل لدى أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، تشغيل أيٍّ من عمالها أو موظفيها خلال إجازة الأعياد الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويض العامل، بيوم آخر بديل للراحة، مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة.

وأشارت الوزارة، رداً على استفسارات العديد من مرتادي موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أتاح كذلك إمكانية أن يعوّض صاحب العمل العامل والموظف الذي يعمل أثناء إجازة العيد، بدفع أجره عن ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي لذلك اليوم، وذلك بدلاً من يوم الراحة البديل.

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