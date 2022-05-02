الامارات | «دورية السعادة» تعزز انسيابية الحركة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دورية السعادة» تعزز انسيابية الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي دورياتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بمختلف المناطق القريبة من مراكز التسوق في أبوظبي، منعاً لحدوث اختناقات مرورية قد تنتج عن زيادة حركة المركبات على الطريق، ضمن جاهزيتها لعيد الفطر المبارك.

وشاركت دورية السعادة ودوريات المرور في نشر السلوكيات الإيجابية للسائقين، وتضمنت المبادرة توزيع الورود على المشاة ومستخدمي الطرق، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور والعبور الآمن من المناطق المخصصة لعبور المشاة، والحذر والانتباه أثناء العبور، وعدم الانشغال بالرد على الهاتف خلال العبور.

وحث مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، السائقين على الالتزام بقوانين السير، وتجنب السرعة الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام حزام الأمان، والتعاون مع دوريات المرور في تعـزيز الانسيابية المرورية، والالتزام بالقيادة الآمنة.

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