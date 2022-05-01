الامارات | تعديل أوقات منع مرور الشاحنات وحافلات نقل العمال بعيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل أوقات منع مرور الشاحنات وحافلات نقل العمال بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال (50 عامل فأكثر) الالتزام بقرار منع الحركة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع ) خلال عيد الفطر السعيد اعتباراً من الساعة الواحدة صباحا يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ولغاية الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم ويستثنى من قرار المنع مركبات الدعم اللوجستي ومركبات شركات النظافة العامة.



وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية وحثت السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news