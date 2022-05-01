الامارات | محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير … كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً … كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد .. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال ..".

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