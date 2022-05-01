الامارات | «الأرصاد» يعلن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يعلن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، مائلاً للحرارة إلى حار ومغبر أحياناً نهاراً ومعتدل ليلاً، على أن يكون لطيف الحرارة على المناطق الجبلية الشرقية بوجه عام، ورطب على السواحل في ساعات الليل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح يومي الإثنين والجمعة، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر يوم الجمعة.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام تتحول أحياناً إلى جنوبية غربية ليلاً، معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً، لتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح أن البحر سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان يصبح خفيف إلى متوسط الموج يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 31 – 38

المناطق الداخلية 37 – 43

المناطق الجبلية 22 – 31

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 23 – 27

المناطق الداخلية 19 – 25

المناطق الجبلية 16 – 24

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