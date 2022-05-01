الامارات | 6 تعليمات لضمان سلامة وراحة المصلين خلال صلاة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعليمات لضمان سلامة وراحة المصلين خلال صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، استعداداتها لتهيئة كافة المساجد ومصليات العيد على مستوى الدولة، لاستقبال المصلين وتمكينهم من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بأريحية وروحانية تواكب فرحة هذه المناسبة في ظل التعافي الذي تشهده الدولة من جائحة "كورونا".

ووجّهت الهيئة 6 تعليمات رئيسة لتنظيم صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد والمصليات، في إطار حرصها على سلامة المصلين وتهيئة البيئة المثالية التي تمكنهم من أداء صلواتهم بطمأنينة ويسر، حيث سيتم السماح بفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ثم يتم فتح مكبرات الصوات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف الساعة، على أن يتم الإشراف على دخول وخروج المصلين وذلك بالتعاون مع المتطوعين تجنباً للازدحام، وشملت قائمة التعليمات كذلك، الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المساجد بارتداء الكمام، مع الحرص على تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متراً واحداً، وأخيراً استخدام سجادة صلاة شخصية لكل مصلٍ.

وينص البروتوكول الوقائي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بشأن صلاة عيد الفطر المبارك، على ضرورة تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد، كما ينص على أن تفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news