الامارات | محمد بن زايد يأمر بصرف "عيدية" لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بصرف "عيدية" لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بصرف " عيدية" لأبنائه الأطفال من الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة ، وذلك في مبادرة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تأتي مبادرة سموه تجاه الأطفال في إطار اهتمامه بمشاركة أبنائه الأطفال وعائلاتهم فرحة العيد والحرص على نشر الفرح والسعادة لدى فئات مجتمع الإمارات كافة في جميع المناسبات.

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