الامارات | "نقل عجمان": توقف خدمات فحص وتسجيل المركبات خلال عطلة العيد.. وعودتها جزئياً الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل عجمان": توقف خدمات فحص وتسجيل المركبات خلال عطلة العيد.. وعودتها جزئياً الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة النقل بعجمان، توقف خدمات مركز "سبيد" لفحص وتسجيل المركبات عن العمل اعتبارًا من اليوم 30 أبريل، وذلك بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، على أن تستأنف خدمات الفحص الفني للمركبات فقط اعتبارًا من يوم الخميس 4 شوال، الموافق 5 مايو، فيما تقرر أن يُستأنف الدوام الرسمي لكافة الخدمات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل.

من جهة أخرى، حددت هيئة النقل مواعيد عمل "العبرة" خلال عطلة عيد الفطر، إذ تعمل محطة الزورا والراشدية والصفيا من السبت إلى الجمعة من السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بينما تعمل محطة المارينا من 2 مساءً وحتى العاشرة مساءً، موضحة أن العمل في محطة الصفيا سيكون حسب طلب العملاء، وخصصت رقم 600599997 للحجز من خلاله.

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