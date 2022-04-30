الامارات | بلدية عجمان: إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم بدءًا من اليوم وحتى الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان: إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم بدءًا من اليوم وحتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية عجمان، أوقات عمل المواقف المدفوعة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وكذلك مواعيد إعفاء مستخدمي المواقف من الرسوم خلال العطلة.

وأوضحت بلدية عجمان، أنه تقرر إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم خلال عطلة عيد الفطر بدءًا من اليوم السبت 30 أبريل، وحتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو المقبل، على أن يُستأنف العمل برسوم المواقف بدءًا من يوم السبت 7 مايو المقبل.

في سياق متصل، أعلنت بلدية عجمان عن مواعيد عمل مقاصب إمارة عجمان خلال عطلة عيد الفطر، وذلك في إطار استعداداتها المكثّفة لاستقبال العيد.

ونوهت بلدية عجمان، بأن مقصب عجمان المركزي سيعمل من يوم الاثنين الموافق 2 مايو، وحتى الأربعاء الموافق 4 مايو، من السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بينما تقرر أن يكون يوما الخميس والجمعة إجازة، على أن يستأنف المقصب عمله يومي السبت 7 مايو والأحد 8 مايو من السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

أما مقصب المنامة، فحددت البلدية مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر، إذ يعمل من الاثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، على أن يعمل يوم الجمعة 6 مايو من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

كما أعلنت البلدية أن مقصب مصفوت سيعمل بدءًا من اليوم السبت 30 أبريل وحتى الخميس 5 مايو من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا كفترة صباحية، بينما سيعاود العمل من الرابعة عصرًا وحتى السابعة مساءً كفترة مسائية، فيما سيعمل يوم الجمعة 6 مايو من السابعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا كفترة صباحية، ومن الرابعة عصرًا إلى السابعة مساءً كفترة مسائية.

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