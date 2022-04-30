الامارات | شرطة الشارقة تطلق حملة "احتفل بأمان" خلال عطلة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطلق حملة "احتفل بأمان" خلال عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة إلكترونية توعوية بعنوان "احتفل بأمان"، تزامناً مع عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ورفع الحس الأمني من خلال عدد من الممارسات التي قد يتسبب الإهمال بها إلى مخاطر جسيمة على النفس والمال.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد عارف حسن هديب، إن الحملة التي انطلقت أمس الجمعة، تأتي في إطار تعزيز جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات من خلال توجيه عدة إرشادات توعوية، ومواد فيلمية تُنشر بصورة متتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وتمتد إلى ما بعد الإجازة، مؤكدًا أن التوعية الأمنية إحدى الأدوات المهمة والمؤثرة في إنجاح الجهود، وتحقيق الأهداف المنشودة التي تتطلع إليها وزارة الداخلية بصورة عامة وشرطة الشارقة على وجه الخصوص.

وأوضح، أن المجتمع هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحملة، وهم محور نجاحها، فهي مرتبطة بالممارسات الحياتية اليومية، داعياً إلى التكاتف والعمل بالنصائح والإرشادات لتحقيق مساعي الحملة والاحتفال بأمان.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الحملة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد شواطئ البحر التي تشهد إقبالاً كبيراً في إجازة عيد الفطر، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية الموجودة على امتداد الشواطئ، وعدم تجاوز‏ المناطق المخصصة لعبور الدراجات المائية، مناشدة أولياء الأمور ضرورة الانتباه لأبنائهم، وعدم السماح لهم بارتياد الشواطئ دون مراقبة.

وأكدت شرطة الشارقة على خطورة المفرقعات والألعاب النارية بين أفراد المجتمع، بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة وما ينتج عنها من حوادث وإصابات من شأنها أن تعكر الأجواء الرمضانية وبهجة العيد.

وحذرت شرطة الشارقة من خطورة ترك الأطفال داخل المركبات ومغادرتها، مما قد يتسبب في تعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأوكسجين، ‏‏مؤكدة على ضرورة يقظة أولياء الأمور في مراقبة الأبناء، ومحذرة إياهم من مخاطر الإهمال.

وشددت شرطة الشارقة على ضرورة الالتزام بضوابط السلامة المرورية، سواء لقائدي المركبات أو المشاة، والانتباه لعوامل الأمان لكافة مستخدمي الطريق.

كما دعت أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع الشرطة بالإبلاغ عن أي حادث طارئ أو أي سلوكيات سلبية بالاتصال على غرفة العمليات المركزية بالرقم (999) للبلاغات الطارئة، أو الرقم (901) للحالات غير الطارئة، والاستفسار عن خدمات شرطة الشارقة، أو عبر خدمة "حارس" المتاحة في تطبيق شرطة الشارقة، أو الخط الساخن (80040) الخاص بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في حال الإبلاغ عن أي سلوك سلبي.

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