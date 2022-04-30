الامارات | دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أبريل 2022

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا ٢٠ عاماً على رأس عملهم، إضافة إلى مكرمة مالية، وذلك تقديراً لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل.



ووجه سمو ولي عهد دبي الشكر لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين، مؤكداً أن دورهم المحوري في المجتمع هو محل كل تقدير واحترام، داعياً إياهم لمواصلة العطاء من أجل تعريف المجتمع بصحيح الدين ونشر ما يدعو له من قيم سامية تسهم في رفعة المجتمع، متمنياً لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية.

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