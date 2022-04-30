الامارات | مسافر يترك حقيبة تحتوي على 70 ألف درهم بمطار دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر يترك حقيبة تحتوي على 70 ألف درهم بمطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يقلق المسافر البريطاني بيتر لاوسون على الإطلاق رغم اكتشافه أنه نسي حقيبة تحتوي على أغراض شخصية، ومبلغ 70 ألف درهم في مطار دبي الدولي في ظل شعوره المطلق بالأمان، وقناعته التامة بأنه سوف يسترد أغراضه المفقودة، ولم يفكر كثيراً وهو على متن رحلته الجوية متجها إلى وطنه، واكتفى برسالة الكترونية لمطار دبي الدولي، ليصله الرد في غضون ساعة، بأن حقيبته في الحفظ والصون.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي اللواء علي عتيق بن لاحج إن المسافر لم يصب بأي توتر أو يثر قلقاً أثناء ر حلته الجوية رغم اكتشافه فقدان الحقيبة التي تحتوي على مبلغ مالي كبير، وبعث برسالة تتضمن مواصفات الحقيبة، وشرح ملابسات فقدانها، فلم يدخر موظفو المطار جهدا في البحث عنها، وعثروا عليها في غضون ساعة، وتم الرد عليه حتى يطمئن قلبه ويستكمل رحلته بسعادة.



وأكد بن لاحج أن سكان دول الإمارات وزوارها لديهم شعور راسخ بالأمان والطمأنينة في كل مكان، ليلا ونهارا، لثقتهم في قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية على حمايتهم وصون ممتلكاتهم، إلى جانب ثقتهم بالقانون وعدالته، مشيراً إلى أن شرطة دبي لديها كوادر بشرية وتقنيات ذكية قادرة على رصد كل شيء.



بدوره، قال المسافر البريطاني بيتر لاوسون "بحكم إقامتي في دبي ومعرفتي بقدرات وامكانيات الشرطة، وما نلمسه بشكل يومي من اهتمام وحرص على حماية ممتلكات المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير سبل الراحة للمجتمع، والحفاظ على حقوقهم، لم ينتابني أي خوف أو قلق من احتمالات فقدان الحقيبة معرباً عن تقديره للإدارة العامة لأمن المطارات، وموظفي طيران الإمارات أيضا.

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