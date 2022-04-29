الامارات | فرصة لمشاركة البهجة .. شرطة دبي تحدد ست مناطق لمدفع العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لمشاركة البهجة .. شرطة دبي تحدد ست مناطق لمدفع العيد والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة دبي ست مناطق في الإمارة لمدافع العيد. وبهذه المناسبة، بحسب مدير الإدارة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة العميد راشد الفلاسي الذي أكد الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد كما جرت العادة من كل عام، ما يتيح فرصة الحضور ومشاركة هذه اللحظات السعيدة مع أفراد الجمهور.

وقال الفلاسي، إن مدفع الإفطار في رمضان أو العيد، يرسخ العادات والتقاليد المحلية ويعكس تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل لافتاً إلى تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع العيد، وهي مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مصلى المنخول، مصلى البراحة، ند الحمر، منطقة حتا، مسجد ند الشبا الكبير.

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