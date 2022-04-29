الامارات | 4 ساعات قبل إقلاع الطائرة موعد استخدام المترو نحو المطار تجنبا للتأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ساعات قبل إقلاع الطائرة موعد استخدام المترو نحو المطار تجنبا للتأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي المواصلات العامة إلى عدم التأخر في التوجه إلى المطار باستخدام مترو دبي خلال الأيام الحالية التي تشهد إقبالا كبيرا على حركة السفر بسبب موسم العطلات وعيد الفطر.

وحذرت الهيئة من احتمال أن تكون الحركة المرورية كثيفة على الطرق المؤدية إلى محطتي مترو المطار مبنى رقم 1 ومبنى رقم 3 خلال فترة العيد، داعية مستخدمي المترو إلى الانطلاق إلى مطار دبي الدولي قبل 4 ساعات من الموعد المقرر لرحلاتهم لتجنّب التأخير.

وذكّرت الهيئة ركاب المترو المتجهين إلى المطار بضرورة الالتزام بسياسة الحقائب المطبقة خلال التنقل بالقطار والتي تشترط التقيد بحمل حقيبتين سفر لكل راكب وليس أكثر وبوجوب وضعها في المكان المخصص لها.

وتستغرق المدة الزمنية للتنقل باستخدام مترو دبي، بين محطة الراشدية والمبنى رقم 1 والمبنى 3 في المطار، حوالي 5 دقائق و15 ثانية، فيما تستغرق مدّة التنقّل بين محطة GGICO، والمبنى رقم 1 والمبنى 3 في المطار نحو دقيقتين و10 ثوانٍ.

وتتميز مرافق ومنشآت مترو دبي بمجموعة من التسهيلات التي تضمن للركاب تنقلاً مريحاً وآمناً، حيث تتوافر تغطية كاملة لاتصالات الهاتف المتحرك، والاتصال بالإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو وعلى متن القطار. ويوجد وحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة، وأكثر من 3000 كاميرا مراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة.

ويوجد في كل القطارات والمحطات صندوق اتصال للطوارئ، ونظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ.

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