الامارات | "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في "الحرارة" قبل العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في "الحرارة" قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد ، بأن طقس اليوم الجمعة ، يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً وغرباً تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز ان يبقى طقس السبت غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار تكوّن سحب ركامية ممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على السواحل، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي و في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأحد المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع حدوث انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالأ وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب خاصة شمالاً في الخليج العربي و متوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الإثنين المقبل، أوضح المركز أنه سيكون صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي و في بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي و في بحر عمان.

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