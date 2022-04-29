الامارات | «التربية» تشترط فحص «PCR» سلبياً لدخول «الإمسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تشترط فحص «PCR» سلبياً لدخول «الإمسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يوفر الطلبة نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية، لا تتعدى مدتها 96 ساعة، كشرط لدخول قاعة أداء اختبار الإمارات القياسي (الإمسات).

وأوضحت أنه يمكن للطالب إضافة تصريح اختبار «الإمسات»، إلى صفحته في تطبيق الحصن.

وأفادت الوزارة بأن جدول مواعيد الاختبار يتضمن أربعة مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الثاني عشر لأدائه، حُدّد لها يوما 22 و29 من مايو المقبل، ويوما 12 و26 من يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم الاختبار للمواد الأربع الأساسية (اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والفيزياء، والرياضيات) تم استثناء طلبة الصف الثاني عشر من الدفع للاختبار للمرة الأولى ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن (لجميع المواد في الصف الثاني عشر).

وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم الاختبار، حيث يكون مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، أما رسومه لغير المواطنين في الصف الثاني عشر، فتكون 300 درهم في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

وحول سياسة الغياب أثناء الاختبار، ذكرت أنه في حال أرفق الطالب وثيقة تثبت تغيبه لعذر مقبول، فإنه يتوجب عليه رفع طلب لإعادة الاختبار إلى إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، شارحاً فيه سبب الغياب بالتفصيل، ثم تتم مراجعة طلبه، وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار من دون عذر مقبول، فلن يسترجع الرسوم المدفوعة.

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