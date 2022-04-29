الامارات | «إقامة دبي» تحدّد ساعات العمل خلال عطلة عيد الفطر 

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تحدّد ساعات العمل خلال عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المتعاملين إلى استخدام تطبيق Dubai now، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة http://www.gdrfad.gov.ae، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى إغلاق مراكز «آمر» خلال الفترة من الغد حتى 3 شوال.

كما يمكن للمتعاملين تقديم الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضحت الادارة العامة أن مركز سعادة المتعامل الموجود بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من تاريخ 1 مايو حتى 6 مايو المقبل، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

ويواصل مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 صالة (القادمون) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

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