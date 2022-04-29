الامارات | سمسار يستولي على 76 ألف درهم بعقد إيجار وهمي

شكرا لقرائتكم خبر عن سمسار يستولي على 76 ألف درهم بعقد إيجار وهمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سمسار بأن يؤدي لمستأجر 76 ألف درهم، كان قد استولى عليها بطرق احتيالية، بعد أن أوهمه بأنه يملك حق إيجار فيلا، وبعد استلام المبلغ لم يسلمه الفيلا محل عقد الإيجار.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى، طالب فيها بإلزام ثلاثة أشخاص بأن يؤدوا له 76 ألف درهم، و4260 درهماً تعويضاً، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليهم احتالوا عليه، وصدر ضدهم حكم جزائي بالإدانة، وأرفق صوراً سنداً للدعوى أحكام قضائية.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعى عليهما الثاني والثالث، فيما تغيب الأول، وقرر المدعي تنازله عن اختصام المدعى عليهما الثاني والثالث، وتمسك بطلباته ضد المدعى عليه الأول.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليه استولى على 76 ألف درهم من المدعي، بحجة أنه يملك حق إيجار فيلا، وبعد استلام المبلغ لم يقم بتسليم المدعي الفيلا محل عقد الإيجار، ولم يقم برد المبلغ.

ورفضت المحكمة طلب المدعي بشأن التعويض، لأنه لم يبيّن عناصر الضرر التي يطالب بالتعويض مقابلها، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 76 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

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