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الامارات | 100 % الطاقة الاستيعابية لمواقع الأنشطة التجارية والسياحية في ابوظبي

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي عن اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوم بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة.

واعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، على أن يدخُل هذا التحديث حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022، وذلك تماشياً مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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