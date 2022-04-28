الامارات | 100 % الطاقة الاستيعابية لمواقع الأنشطة التجارية والسياحية في ابوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % الطاقة الاستيعابية لمواقع الأنشطة التجارية والسياحية في ابوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوم بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة.

واعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، على أن يدخُل هذا التحديث حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022، وذلك تماشياً مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

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