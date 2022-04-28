الامارات | "التربية" تشترط فحص "PCR" سلبي لمدة 96 لدخول اختبار "الإمسات"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تشترط فحص "PCR" سلبي لمدة 96 لدخول اختبار "الإمسات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يوفر الطلبة نتيجة فحص (PCR) سلبية، لا تتعدى مدتها 96 ساعة، كشرط لدخول قاعة أداء امتحانات الإمسات.

وأوضحت أنه يمكن للطالب إضافة تصريح "اختبار الإمارات القياسي" (EmSAT)، إلى صفحته في تطبيق الحصن، وذلك من خلال ثلاث خطوات، هي أول فتح التطبيق، والانتقال إلى صفحة إضافة تصريح، واختبار "تصريح اختبار الإمارات القياسي - EmSAT".

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن جدول مواعيد اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، يتضمن أربعة مواعيد متبقية، أمام طلبة الصف الثاني عشر لأداء اختبار «إمسات»، وحُدّد لها يوما 22 و29 من شهر مايو المقبل، ويوما 12 و26 من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، للمواد الأربع الأساسية (اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والفيزياء، والرياضيات) تم استثناء طلبة الصف الثاني عشر فقط من الدفع للاختبار للمرة الأولى ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن (لجميع المواد في الصف الثاني عشر).

وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، حيث يكون الاختبار مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، أما رسومه للطلبة غير المواطنين في الصف الثاني عشر، فتكون 300 درهم في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

وأشارت إلى أنه في «سياسة الغياب أثناء اختبار الإمارات القياسي (إمسات)»، في حال أرفق الطالب وثيقة تثبت تغيبه لعذر مقبول، فإنه يتوجب عليه رفع طلب لإعادة الاختبار إلى إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، شارحاً فيه سبب الغياب بالتفصيل، ثم تتم مراجعة طلبه، وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار من دون عذر مقبول، فلن يسترجع الرسوم المدفوعة.

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