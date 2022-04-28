الامارات | "المرور الأخضر" شرط لدخول المؤسسات التعليمية بالشارقة بعد إجازة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور الأخضر" شرط لدخول المؤسسات التعليمية بالشارقة بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت هيئة الشارقة للتعليم الخاصة على ضرورة اعتماد المرور الأخضر كشرط لدخول المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حرصاً منها على السلامة الصحية للمجتمع التعليمي، سواءً الطلبة أو الكوادر العاملة بها.

وأفاد التعميم في تعميم أصدرته للمدارس أمس، بأن لجنة المتابعة والتقييم لحالات "كوفيد -19" في المدارس والحضانات الخاصة، تؤكد على ضرورة "اعتماد المرور الأخضر في برنامج الحصن كشرط لدخول المؤسسات التعليمية، لكافة العاملين والطلبة بعمر 12 سنة فما فوق، للعودة الى التعليم الحضوري في المؤسسات التعليمية بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

وأوضح التعميم بأنه "بالنسبة للقادمين من السفر من خارج الدولة، يشترط إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لمدة لا تتعدى 72 ساعة، من كافة العاملين والطلبة بعمر 12 سنة فما فوق".

وقررت الهيئة أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، لطلبة المدارس الخاصة في الإمارة، يوم السبت 30 من أبريل الجاري، وحتى الخامس من مايو المقبل.

وفي ما يخص إجازة الهيئة الإدارية والأكاديمية، أوضحت في تعميم أصدرته، أمس، أنها تخضع لنظام إجازات القطاع الخاص، وبناء على التعميم الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذا الشأن، وحسب ما يقرره صاحب العمل، بما لا يتعارض مع قانون القطاع الخاص، ولا يتعارض مع دوام الطلبة.

وتبدأ إجازة عيد الفطر بالنسبة للمنشآت الخاصة، بما فيها المدارس الخاصة، حسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، في الفترة من 29 رمضان (30 أبريل الجاري) حتى الثالث من شوال 1443 هجرية (4 مايو المقبل)، وستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

من جهة أخرى، منحت مدارس خاصة طلبتها إجازة طويلة، تبدأ من 25 أبريل الجاري حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك. وأفادت الهيئة بأنه يسمح للمدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية بالشارقة أن تعطي طلبتها إجازة لا يتجاوز مجموع عدد أيامها خمسة أيام طول العام الدراسي، ويشترط عدم إلحاق هذه الأيام بإجازات الربيع أو الشتاء أو الصيف، كذلك تشترط موافقة الهيئة عليها قبل البدء في اعتمادها.

وأوضحت أن مدارس استفادت من منح طلبتها خمسة أيام إجازة، بإضافتها إلى عطلة عيد الفطر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news