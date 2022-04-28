الامارات | شرطة أبوظبي تشارك في تأمين راحة وسلامة المصلين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك في تأمين راحة وسلامة المصلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي في تأمين راحة وسلامة المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير والمساجد بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك عبر توفير الدوريات الشرطية ورقباء السير ومشاركة إدارة المهام الخاصة .

وأكدت الحرص على تعزيز السلامة، وتسهيل حركة السير من الازدحام المروري الكثيف وخصوصاُ في المنطقة المحيطة بالجامع وعلى المداخل المختلفة و ثمنت التعاون مع الشركاء في اعداد خطط الطوارئ والتي حققت أهدافها في تأمين راحة وسلامة المصلين .

وأشادت بحرص الجمهور من السائقين ومرافقيهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور ، والتعاون في التقيد بتعليمات عناصر الدوريات مما أسهم في الحد من الاختناق وانسيابية الحركة المرورية و نجاح خطة تأمين راحة وسلامة المصلين مؤكدة استمرار جهودها في تكثيف ونشر الدوريات المرورية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بالطرق الداخلية والخارجية .

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