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الامارات | شرطة أبوظبي تشارك في تأمين راحة وسلامة المصلين

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أبوظبي - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي  في تأمين راحة وسلامة المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير  والمساجد بالتعاون  مع الجهات  المعنية وذلك عبر توفير الدوريات الشرطية ورقباء السير ومشاركة  إدارة المهام الخاصة .

وأكدت الحرص على تعزيز السلامة، وتسهيل حركة السير من الازدحام المروري الكثيف  وخصوصاُ في المنطقة المحيطة بالجامع وعلى المداخل المختلفة و ثمنت التعاون مع الشركاء  في اعداد خطط الطوارئ  والتي   حققت أهدافها  في  تأمين راحة وسلامة المصلين .

وأشادت بحرص  الجمهور من  السائقين ومرافقيهم  على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور ، والتعاون في  التقيد  بتعليمات عناصر  الدوريات  مما أسهم  في  الحد  من الاختناق  وانسيابية الحركة المرورية و  نجاح خطة  تأمين  راحة وسلامة المصلين مؤكدة استمرار جهودها في  تكثيف ونشر الدوريات  المرورية   لتعزيز انسيابية الحركة المرورية  بالطرق الداخلية  والخارجية .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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