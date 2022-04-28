الامارات | شرطة رأس الخيمة تضبط 1033 مخالفة «حزام الأمان» في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تضبط 1033 مخالفة «حزام الأمان» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، ألفاً و33 مخالفة عدم ربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبة، خلال العام الماضي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، المقدم الدكتور محمد البحّار، إن عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة 400 درهم وأربع نقاط مرورية حسب نص المادة 51 في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 178.

وأوضح أن استخدام حزام الأمان وربطه أثناء القيادة يساعد في تفادي أغلب الاصابات البليغة والوفيات في الحوادث المرورية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أهمية حزام الأمان وإدراك الجميع لفوائده وما تنشره شرطة رأس الخيمة من توعية مستمرة من خلال كل وسائل الإعلام أو عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي لحث السائقين والركّاب على التزام ربطه، إلا أن كثيراً من قائدي المركبات لا يتقيّدون باستخدامه رغم إدراكهم التام ما يمثله من وقاية وأمان لهم.

وأكد أهمية جلوس الأطفال في المقاعد المخصصة لهم في المقعد الخلفي للمركبة لضمان سلامتهم من خطر الاندفاع خارج المركبة أثناء تعرّضها لحادث مروري، داعياً قائدي المركبات ومرافقيهم إلى ضرورة الالتزام بربط حزام الأمان فور الصعود إلى المركبة واستخدام تقنيات السلامة الموجودة فيها، قبل الشروع في القيادة، حفاظاً على الأمن والسلامة المرورية للجميع.

استعراض على الطريق

ضبطت شرطة أم القيوين سائقاً قاد مركبته بطريقة استعراضية خطرة تعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، على أحد الطرق بالإمارة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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