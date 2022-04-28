الامارات | تسهيلات في تأشيرة السياحة لقضاء عيد الفطر في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات في تأشيرة السياحة لقضاء عيد الفطر في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت حكومة الإمارات الرقمية أن الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحة لقضاء عطلة عيد الفطر في الإمارات، يمكنهم طلبها من خلال قنوات عدة، منها شركات الطيران في دولة الإمارات، ووكلاء السفر المرخصون والفنادق.

ونبهت إلى أن شركات الطيران تفرض بعض الشروط قبل قيامها بإجراءات إصدار تأشيرة سياحة، من أهمها السفر مع شركة الطيران المعنية.

ويمكن الرجوع إلى شركات الطيران المحلية للتحقق من الشروط والأحكام.

وتتوافر خدمات التأشيرة من خلال شركات الطيران الوطنية، وهي: «الاتحاد للطيران»، «طيران الإمارات»، «فلاي دبي»، و«العربية للطيران».

وذكرت حكومة الإمارات أنه يمكن إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة سياحية عن طريق وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات، بشرط شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والالتزام بالحجز الفندقي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بوكالات السفر في بلد المسافر للاستفادة من العروض السياحية لدولة الإمارات بالتعاون مع المرشدين السياحيين المحليين.

وأكدت حكومة الإمارات أهمية التأكد من موثوقية وكلاء السفر قبل التعامل معهم، وعدم دفع أي مبالغ، أو إرسال نسخ من الوثائق الرسمية إلى حين التأكد بشكل كامل من أن الوكيل السياحي مرخص ومعتمد، ويمكن طلب مساعدة سفارات دولة الإمارات في بلد المسافر للتحقق.

ولفتت إلى أن سفارات دولة الإمارات أو قنصلياتها في الخارج لا تُصدر تأشيرات سياحة أو زيارة، وعلى السائح الراغب في زيارة دولة الإمارات الرجوع إلى شركات الطيران الإماراتية، أو وكلاء السفر المرخصين، والفنادق في دولة الإمارات والتقدم بطلب إليها لاستخراج تأشيرة سياحة نيابة عنه من خلال الجهات الرسمية المسؤولة عن إصدار التأشيرات في دولة الإمارات.

• سفارات الإمارات لا تُصدر تأشيرات سياحة وعلى الراغب في زيارة الإمارات الرجوع إلى شركات الطيران أو وكلاء السفر المرخصين، والفنادق.

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