الامارات | شرطة دبي تحقق أمنية 31 يتيماً في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحقق أمنية 31 يتيماً في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت شرطة دبي أمنيات 31 يتيماً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أعربوا عن رغبتهم في مشاهدة فعالية إطلاق مدفع الإفطار، إذ استقبلهم مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء عبدالله علي الغيثي بمنصة إطلاق مدفع الإفطار في نخلة جميرا عند منتجع أتلانتس، بحضور نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة العميد راشد الفلاسي.

وأكد اللواء عبدالله الغيثي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال عامة، والأيتام على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن مشاهدة انطلاق مدافع الإطلاق إيذانا بحلول موعد الإفطار، من الفعاليات المبهجة والتي يسعد الكبار والصغار بها.

وأضاف أن شرطة دبي درجت على استخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بحلول الشهر الكريم، وبموعد إفطارهم يوميا، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، لافتاً إلى تشكيل طاقم عمل لإطلاق مدفع الإفطار في المواقع التي يقع عليها الاختيار بواقع مدافع ثابتة في خمس مناطق، وأخرى متنقلة (الرحال) في 11 منطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news