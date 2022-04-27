الامارات | 20 دقيقة مدة الصلاة والخطبة.. كل ما تريد معرفته عن اشتراطات صلاة عيد الفطر في المساجد

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة مدة الصلاة والخطبة.. كل ما تريد معرفته عن اشتراطات صلاة عيد الفطر في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بروتوكول عيد الفطر المبارك، وحددت 9 اشتراطات لصلاة عيد الفطر في مصليات الدولة، تشمل تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد، وفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وفتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة.

وتضمنت الاشتراطات من الرابع إلى التاسع أن تكون مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة، وأن يتم الاشراف على دخول وخروج المصلين من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة، وإلزام المصلين بارتداء الكمام طوال الوقت، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة المتر الواحد، وإلزام المصلين باستخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى عدم التجمع وتجنب والمصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

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