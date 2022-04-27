الامارات | حمدان بن محمد: اعتمدنا إطلاق "صندوق التمويل الجريء للمشاريع" برأس مال 370 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: اعتمدنا إطلاق "صندوق التمويل الجريء للمشاريع" برأس مال 370 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، اعتمدنا إطلاق "صندوق التمويل الجريء للمشاريع" برأس مال 370 مليون درهم بهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للتكنولوجيا المالية (الفينتك) والابتكار، وسيخضع الصندوق لإشراف مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين، وبجهود كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة تنظيمية وبنية تشريعية مرنة وتوفير الأدوات التمويلية المختلفة … نمتلك المقومات ونوفر الفرص، ونؤمن بالشراكات مع رواد الأعمال والمستثمرين لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية".

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