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الامارات | الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بفندق في منطقة "داون تاون"

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محمد فودة-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بفندق في منطقة "داون تاون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب ظهر اليوم بأحد الفنادق في منطقة داون تاون ، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أكد عدم حدوث أي إصابات أو وفيات. 

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي إن  غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي ، بلاغاً الساعة الثالثة و 19 دقيقة   يفيد بوقوع حادث حريق في أحد الفنادق بمنطقة الـ"داون تاون" ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء زعبيل كمستجيب أول وجهة اختصاص، كما انتقلت مراكز الراشدية والبرشاء والاتحاد للدعم والإسناد، ووصلت الفرق في الساعة 15:23  محققة  زمن استجابة مقداره (4) دقائق، وتبين أن الحادث عبارة عن حريق في (بعض المكيفات على سطح المبنى). 

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومن ثم جهود مكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تحت السيطرة عند الساعة 15:41 بعد ٢٢ دقيقة فقط من البلاغ. 

وأكد القائد الميداني مباشرة عمليات التبريد  خلال 28 دقيقة من الوصول لموقع الحادث ومن دون وقوع أي إصابات أو وفيات  ، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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